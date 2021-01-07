Malatya'da Beypınar Göleti 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak
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Malatya'da Beypınar Göleti 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak

07.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:46
Malatya'da Beypınar Göleti 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak Beypınar Göleti'nin yıllık ekonomiye 3 milyon 675 bin lira katkı sunacağını ve göletin bu yıl ek yatırım programına alınması...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak Beypınar Göleti'nin yıllık ekonomiye 3 milyon 675 bin lira katkı sunacağını ve göletin bu yıl ek yatırım programına alınması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Çalık, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.

Çalık, bölgedeki muhtarların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'yı ziyaretinde de Beypınarı Göleti talebini kendilerine ilettiklerini anımsatarak, Battalgazi ilçesindeki Beypınar Göleti ile ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından sahada su ölçüm verilerinin alındığını aktardı.

Çalık, "Yaklaşık 15 yıldan beri devam eden bu talep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gelişiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla son bulmuş ve şu anda Beypınarı Göleti'nin projesinin ihale aşaması gündemimizde. Beypınarı Göleti bölgede yaklaşık 3 bin dekar araziyi suya kavuşturacak ve yıllık ekonomiye 3 milyon 675 bin lira katkı sunacak. 2021 yılı ek yatırım programına alınması için çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtarların sulamayla ilgili bütün taleplerini aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını kaydeden Çalık, Şilan Barajı'yla ilgili de ölçüm çalışması başlatılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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