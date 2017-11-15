Malatya'da Beşinci Kattan Düşen Çocuk

Malatya'da annesi tarafından pencereden atıldığı iddia edilen ve yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gören Afgan uyruklu 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Akpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralanan Afgan uyruklu Zehra Azizi, Turgut Özal Tıp Merkezinde yaklaşık 2 aylık tedavisinin ardından bir süre önce taburcu edildi.



Evde bakımına devam edilen Zehra Azizi'nin dün gece rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Azizi'nin cenazesi otopsinin ardından Malatya Şehir Mezarlığında toprağa verildi.



Afgan uyruklu Zehra Azizi, 20 Eylül'de Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak'taki bir apartmanın beşinci katındaki evlerinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşmüştü. Zehra Azizi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları "Çocuğun annesi tarafından pencereden atıldığını" iddia etmişti. Anne Ş.A.Z, iddia üzerine gözaltına almış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.