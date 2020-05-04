Malatya'da berberler koronavirüs sonrasındaki sürece hazırlanıyor

Malatya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri koronavirüs sonrasındaki sürece hazırlık yapıyor.

Malatya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri koronavirüs sonrasındaki sürece hazırlık yapıyor.

Malatya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta aldığı kararlara saygı duyduklarını söyledi.

Koronavirüs salgını sonrası randevu sistemine geçerek çalışmalarını sürdürmek istediklerini belirten Toptaş, şöyle devam etti:

"Kontrollü bir şekilde randevu sistemine geçilerek tek kullanımlık havlu ve penuarla (kesim önlüğü) bütün ekipmanlarımızı dezenfekte ederek ilgili sağlık kuruluşlarının kontrolünde salonlarımızı açmak istiyoruz. 600'e yakın erkek berberimiz, 300 civarında bayan kuaförümüz ve güzellik merkezlerimiz var. Meslektaşlarımız bu konuyu biliyorlar. Açıldıktan sonra bazı şartlar getirilecek biz de bunları bildireceğiz. Tüm önlemlerimizi aldık inşallah en kısa süre içerisinde başlarız."

Erkek kuaförü Volkan Kılıç da gerekli önlemleri aldıklarını anlatarak, "Dört koltuk sayımızı ikiye düşürdük. Bekleme alanlarımızı düzenledik. Her müşteriyi tıraş ettikten sonra bütün ekipmanlarımızı dezenfekte edeceğiz. Randevulu çalışacağız. Bu şekilde de vatandaşların ihtiyaçlarını gidermiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA