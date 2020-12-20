Malatya'da belediyeye ait demir platformları çalan 4 şüpheli tutuklandı
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Malatya'da belediyeye ait demir platformları çalan 4 şüpheli tutuklandı

20.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:32
Malatya'da belediyeye ait demir platformları çalan 4 şüpheli tutuklandı

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait demir platformları çalan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait demir platformları çalan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Şehit Fevzi Mahallesi'nde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına ait yaklaşık 20 bin lira değerinde demir platformların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirledikleri 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler bulunarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına teslim edildi.

Çalıntı malzemeleri satın alan kişiye de "suç eşyasını satın almaktan" adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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