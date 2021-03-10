Malatya'da belediyelerden mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Malatya'da belediyelerden mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları

10.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:03
Malatya'da belediyelerden mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentteki bazı mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentteki bazı mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehir, Sancaktar, Kuyuönü, Tecde, Kiltepe, Çöşnük, Melekbaba, Yaka, Eski Yeşiltepe, Yıldıztepe ve Konak mezarlıklarında bakım onarım, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mezarlıklarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, 12 mezarlıkta baharın gelmesiyle birlikte ziraat mühendislerinin kontrolünde kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, güllerin budanması ve yeni ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öte yandan merkez Battalgazi Belediyesi de ilçe sınırlarındaki diğer bazı mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Halis Özkahya Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da belediyelerden mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 15:02:36. #1.15#
title