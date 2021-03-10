Malatya'da belediyelerden mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentteki bazı mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentteki bazı mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehir, Sancaktar, Kuyuönü, Tecde, Kiltepe, Çöşnük, Melekbaba, Yaka, Eski Yeşiltepe, Yıldıztepe ve Konak mezarlıklarında bakım onarım, budama ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mezarlıklarda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, 12 mezarlıkta baharın gelmesiyle birlikte ziraat mühendislerinin kontrolünde kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, güllerin budanması ve yeni ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öte yandan merkez Battalgazi Belediyesi de ilçe sınırlarındaki diğer bazı mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine