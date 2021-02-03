Malatya'da belediyeden otobüs duraklarında dezenfekte çalışması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan otobüs ve trambüs duraklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan otobüs ve trambüs duraklarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın dönemi içerisinde halkın yoğun kullandığı alanlarda Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlik ve dezenfekte işlemleri düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekiplerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında düzenli olarak yaptığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra MOTAŞ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından da Malatya'da bulunan otobüs ve trambüs duraklarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

MOTAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizlikleri ekipler tarafından büyük bir titizlikle yapılarak vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması amaçlanıyor.

Günlük olarak otobüs ve trambüslerde sefere başlamadan önce ve seferden sonra yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra 488 otobüs durağı ve 58 trambüs istasyonunda düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine