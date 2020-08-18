Malatya'da belediye personelleri adına yardım isteyenlere itibar edilmemesi istendi Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediye personellerinin adını kullanarak, yardım isteyenlere, asılsız taleplerde bulunanlara itibar edilmemesini ve bu kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesini istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediye personellerinin adını kullanarak, yardım isteyenlere, asılsız taleplerde bulunanlara itibar edilmemesini ve bu kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesini istedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Büyükşehir Belediye personelinin adını kullanarak yardım talebinde bulunulduğuna dair duyumların alındığı belirtildi.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini hatırlatan açıklamada, "Ülkemizin ve ilimizin deprem felaketi, arkasından pandemi nedeniyle zor günler geçirdiği bu günlerde asılsız taleplere itibar edilmemesi, yardım talebinde bulunanlar hakkında kolluk kuvvetlerine anında bilgi verilmesi hususu kamuoyuna duyurulur." denildi.

Kaynak: AA