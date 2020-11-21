Malatya'da belediye otobüslerinde HES kodu ertelendi
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Malatya'da belediye otobüslerinde HES kodu ertelendi

21.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:55
Malatya'da belediye otobüslerinde HES kodu ertelendi

Malatya'da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulaması ertelendi.

Malatya'da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulaması ertelendi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen entegrasyon çalışmalarının devam ediyor olması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30 Ekim 2020 tarih ve 2020/135 no'lu kararıyla belirlenen Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulama tarihinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen toplu taşıma kartlarının kişiselleştirilmesi ve entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip ikinci bir karar alınıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Malatya'da Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında HES Kodu zorunlu uygulamasına 20 Kasım itibariyle geçilme kararı önceden alınmıştı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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