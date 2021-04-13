Malatya'da bazı vatandaşlar temizlik personeline pastayla teşekkür etti
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Malatya'da bazı vatandaşlar temizlik personeline pastayla teşekkür etti

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da bazı vatandaşlar temizlik personeline pastayla teşekkür etti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bazı vatandaşlar, işlerini özveriyle yapan belediye temizlik personellerine hazırladıkları pastayla teşekkür etti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bazı vatandaşlar, işlerini özveriyle yapan belediye temizlik personellerine hazırladıkları pastayla teşekkür etti.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün gece Zafer Mahallesi İzzetli Sokak'ta ikamet eden bazı vatandaşlar, titiz çalışmalarından dolayı belediyenin temizlik personeline pasta ikram etti.

Üzerinde "emeğinize sağlık" yazan pastayı hazırlayan vatandaşlar, temizlik aracının sokağa girmesini alkışla karşıladı.

Bir süre şaşkınlık yaşayan temizlik görevlileri, kendileri için hazırlanan pastayı kesti.

Sürpriz kutlama karşısında mutluluk duyduklarını ve şaşırdıklarını belirten temizlik ekipleri, vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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