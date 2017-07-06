Malatya'da "Baz İstasyonu" Tepkisi

Malatya'da merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde bir evin çatısına kurulan baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi.



Yakınca Mahallesi Oğuzkaan Sokak'ta bulunan bir evin çatısına, bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna vatandaşlar ve çevrede bulunan ana okullarında eğitim gören çocuklar tepki gösterdi.



Evin önünde toplanan vatandaşlar, baz istasyonunu istemediklerini ve kaldırılmasını istediklerini ifade ettiler.



Yakınca Mahalle Muhtarı Kadir İnan, baz istasyonunu kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.



Baz istasyonu kurulmak istenen evin etrafından okul ve kreşlerin olduğunu kaydeden İnan, şunları ifade etti:



"Bu baz istasyonunu muhtar olarak ben ve mahalle sakinlerimiz istemiyoruz. Kurulsa dahi çıkar kendim aşağıya atarım. Yan tarafta anaokulu, tam karşısında Kuran kursu ve yurdumuz, kreş, spor salonu, aşağıda okullarımız var.



Çevre eğitim yuvasıyla dolu ve küçük çocuklarımız buralarda eğitim görüyor. Yarın çocuklarımız hasta oldukları zaman bunun bedelini kim ödeyecek? Yetkililerden izin aldıklarını söylüyorlarsa, belgelerini getirsinler. Valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız var ve her zaman 'halkımız ne derse o olur' diyorlar. Biz toplandık ve bu baz istasyonunu istemiyoruz."