Malatya'da bayramın gözdesi 'kayısı şekeri'
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Malatya'da bayramın gözdesi 'kayısı şekeri'

MALATYA'da kayısı 30 farklı şekilde işlenerek Ramazan Bayramı'nda şeker olarak ikram ediliyor.

Malatya'da bayramın gözdesi 'kayısı şekeri'
23.05.2020 08:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:55

MALATYA'da kayısı 30 farklı şekilde işlenerek Ramazan Bayramı'nda şeker olarak ikram ediliyor. Vatandaşlar kayısı şekerine ilgi gösteriyor.

Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. 'Dünyanın kayısı başkenti' olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor. Malatya'da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihraç edilirken, kayısının her şeyi değerlendiriliyor. Kayısı çikolatası, kayısı lokumu, kayısı drajesi ve 30 çeşit kayısıdan yapılan şekerlemeler bayramda Malatyalıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kiloları 20 ile 300 TL arasında satılan ürünler, Malatya'nın yanı sıra il dışına da gönderiliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlar dışarıya çıkmadığı için dükkanlarında satış yapamayan kayısı satıcısı, ürünlerinin satışını internet üzerinden yapıyor. Kayısının koronavirüsten etkilenmediği kentte kayısı pilav, baklava, şeker, hoşaf, sucuk, döner ve birçok yiyecekte kullanılıyor.Kentte Şire Pazarı'daki, kayısı satıcıları ise Malatya'da bayramlarda markalı çikolatalar yerine kayısıdan elde edilen şekerlemelerin tercih edildiğini söyledi. Kayısıdan elde edilen şekerlemeleri alan vatandaşlar her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kayısıdan elde edilen ürün aldığını dile getirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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