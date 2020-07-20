Malatya'da bayram öncesi ekmek denetimi
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Malatya'da bayram öncesi ekmek denetimi

Malatya'da kurban Bayramı öncesinde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammının ardından denetimler yoğunlaştırıldı.

Malatya'da bayram öncesi ekmek denetimi
20.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:18

Malatya'da kurban Bayramı öncesinde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammının ardından denetimler yoğunlaştırıldı. Denetimlerde eksik gramajda ekmek üreten ve 1.25 TL'lik rayiç bedele uymayan esnaflara ceza kesildi.

Malatya'dan son günlerde bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından denetimler gerçekleştirildi. Zammın mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmediğine dikkat çeken Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, 200 gram ve 1.25 TL rayiç bedele uymayan esnafa cezai işlem uyguladıklarını kaydetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası tarafından mevzuat dışı ekmek zammına karşı fırın denetimleri başlatıldı. Denetimler esnasında fırıncı esnafına hatırlatmalarda bulunup açıklamalar yapan Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanlığının pide ekmeğine yaptığı zammın usulüne ve kanunlara uygun olmadığını belirtti. Usulsüz ve mevzuata aykırı zamma karşı denetimler yaptıklarını kaydeden Hanbay, "Ekmekte gramaj ve fiyat tarifelerinin teklif şekli, ilgili mevzuatta açık ve nettir. Fiyat ve gramaj, ilgili komisyonun salt çoğunluğu ile tespiti yapılır ve ilgili mercilerce onaylanır. Ardından onaylı gramaj ve fiyat tarifeleri fırıncı esnafına dağıtılır ve esnaflar da işyerlerinde vatandaşların görebileceği şekilde uygun yerlere asılması suretiyle ilan edilir" dedi.

Zam yapanlara cezai işlem

Şu anda pide ekmeğinde onaylı gramajın 200 gram ve fiyatın da 1 lira 25 kuruş olduğunu hatırlatan Hanbay, "Bunun dışındaki gramaj ve fiyat tarifeleri geçerli olmayıp Büyükşehir Zabıta ekiplerimiz tarafından fırınlar denetlenerek ilgili mevzuata göre işlemler yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.

Hanbay, yaptıkları denetimlerde bazı fırınların mevzuat dışı fiyat artışı uyguladıklarını bazı fırınların ise yürürlükte olan gramaj ve fiyat tarifesini sürdürdüklerini tespit ettiklerini açıkladı. Denetimler sırasında, yürürlükte ki tarifeye uymayan işyerlerine cezai işlem yapıldığı görüldü. - MALATYA

Kaynak: İHA

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