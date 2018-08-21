Malatya'da Bayram Namazı

Taha AYHAN MALATYA-DHA) MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı dolayısıyla namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe akın eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı, duygu dolu anlar yaşandı.

Bayram namazını özellikle halk arasında bilinen Yeni Camide (Hacı Yusuf Cami) kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi'ydi. Safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM

Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit çocuklarının da bulunduğu ziyarette, duygu dolu anlar yaşandı. Şehit yakınları mezarı başında gözyaşı döktü.