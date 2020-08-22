Malatya'da Battalgazi Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da Battalgazi Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı

Malatya'da, Battalgazi Belediyesi risk altında bulunan personellerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Malatya'da Battalgazi Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı
22.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:07

Malatya'da, Battalgazi Belediyesi risk altında bulunan personellerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 testi yapılan personellerin, test sonuçları negatif çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip koronavirüse karşı kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Güder, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçemize daha iyi hizmet verebilmek adına belediyemizde risk altında bulunan bazı personellerimize test yaptırdık. Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle Malatya'mızda son günlerde yaygın hale gelen salgını kontrol altına alacağız."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi Güncel
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü 3. Sayfa
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Son dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi için ülkeler bazında ilk tebrik Filistin'den geldi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Giresun'da 2 binaya ait istinat duvarı yağışın etkisiyle çöktü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu
Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hacı Bektaş Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Hatice Çarpar Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Malatya'da Battalgazi Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 17:19:30. #1.15#
title