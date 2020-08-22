Malatya'da Battalgazi Belediyesi personellerine Kovid-19 testi yapıldı Malatya'da, Battalgazi Belediyesi risk altında bulunan personellerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Malatya'da, Battalgazi Belediyesi risk altında bulunan personellerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 testi yapılan personellerin, test sonuçları negatif çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yeni tip koronavirüse karşı kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Güder, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlçemize daha iyi hizmet verebilmek adına belediyemizde risk altında bulunan bazı personellerimize test yaptırdık. Belediyemizde çalışan personelimize maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah aldığımız tedbirlerle Malatya'mızda son günlerde yaygın hale gelen salgını kontrol altına alacağız."

Kaynak: AA