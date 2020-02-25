Malatya'da basketbol bölge şampiyonası başladı

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:10

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 16 Yaşaltı Kızlar 5. Bölge Şampiyonası Malatya'da başladı.

Malatya Merkez Spor Salonunda başlayan müsabakalarda Şanlıurfa Gençlik Spor, Tunceli Dersim Gelişim Spor, Elazığ İl Özel İdare, Diyarbakır Bağlar Belediye Spor, Batman Eğitim Spor ve Van Büyükşehir Belediye Spor takımları bir üst gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Şampiyona 5 gün sürecek.

Kaynak: AA