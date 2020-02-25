Malatya'da basketbol bölge şampiyonası başladı
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Malatya'da basketbol bölge şampiyonası başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 16 Yaşaltı Kızlar 5. Bölge Şampiyonası Malatya'da başladı.

25.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:10
Malatya'da basketbol bölge şampiyonası başladı

Federasyonu Altyapı Faaliyetleri kapsamında düzenlenen 16 Yaşaltı Kızlar 5. Bölge Şampiyonası 'da başladı.

Salonunda başlayan müsabakalarda Şanlıurfa Gençlik Spor, Tunceli Dersim Gelişim Spor, Elazığ İl Özel İdare, Diyarbakır Bağlar Belediye Spor, Batman Eğitim Spor ve Van Büyükşehir Belediye Spor takımları bir üst gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Şampiyona 5 gün sürecek.

Kaynak: AA

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