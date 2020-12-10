Malatya'da Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi hayata geçirildi
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Malatya'da Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi hayata geçirildi

10.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:32
Malatya'da Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi hayata geçirildi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında 13 ilçede uygulanacak Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi hayata geçirildi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında 13 ilçede uygulanacak Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi, tüm 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin başarılarını arttırmak, düzenli takiplerini yapmak ve öğrencilerin öğrenme yöntemlerini fark ederek ilerleyebilmeleri amacıyla hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin başarılarını artırmak ve hedefledikleri üst öğrenim kurumlarına yerleşmelerini sağlamak için tüm paydaşlarla Başarı Rehberim Öğretmenim Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Başarı bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu farkındalığı koruyarak, özellikle 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimizle eğitim motivasyonu ve sınav içerikleri hazırlama ve uygulama konusunda öğretmen ve idarecilerimizle çalışıyoruz. Proje kapsamında tüm 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine online olarak il izleme sınavları yapılarak, öğrencilerin başarı durumu tespit edilecek. Ayrıca öğrencilerin alt öğrenmelerde zayıf ve yetersiz kazanımları belirlenerek, eğitim danışmanı öğretmenlerimiz öğrencinin eksik olduğu konu ve kazanımları sorumlu olduğu öğrencisi ile görüşüp, öğrencilere rehberlik edecekler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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