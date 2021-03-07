Malatya'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu
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Malatya'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu

07.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:56
Malatya'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki iki kişiden biri kayboldu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki iki kişiden biri kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ercan Kala ve Niyazi Gültaş, balık tutmak için tekne ile Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'ne açıldı.

Gölün dalgalanmasıyla alabora olan teknedeki Gültaş, yüzerek kıyıya ulaşırken Kala, suda kayboldu.

İhbar üzerine gölde çalışma başlatan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi kaybolan Kala'ya ulaşamadı.

Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle çalışmalara sabaha kadar ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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