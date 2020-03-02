Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi
Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.
02.03.2020 07:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:25
Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.
Kaynak: AA