: Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

02.03.2020 07:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:25

Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.

Kaynak: AA

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