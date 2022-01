Malatya'da babasını tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Malatya'da dün babasını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi'nde babası Bayram Y'yi (58) tüfekle öldüren M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiği, babasının annesi, kendisi ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi.???????

Çarmuzu Mahallesi'nde dün Bayram Y. (58) ile eşi arasında tartışma çıkmış, bu sırada oğulları M.Y. eve gelmişti. Tartışmaya dahil olan M.Y, evden dışarı çıkıp tüfekle geri dönerek babası Bayram Y'ye ateş açmıştı. 112 Acil Servis ekibi, Bayram Y'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, M.Y. polise teslim olmuştu.