Malatya'da ayak tenisi turnuvası düzenlendi Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından ayak tenisi turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen turnuvaya 20 takım katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin pandemi döneminde hareketsiz kalmaları dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Bölgedeki sportif faaliyetleri artırıp genç ve sporcuların yanında olduklarını gösterdiklerini aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki sportif etkinlikleri artırıp gençlerimizi daha fazla spora teşvik ederek farklı alanlarda profesyonelleşmelerine katkı sunarak geleceğe daha umutlu bakmak istiyoruz. Gençlik ve spor yatırımları açısından büyük emekler veriyoruz, çok çalışıyoruz. Kalıcı başarılar ve lisanslı sporcu sayımızın artması için altyapıya yönelik tesis alanlarımızın artması adına bir takım yatırımlara başladık. Malatya'da ilk kez düzenlenen ayak tenisi turnuvası da gençlerimizin farklı yeteneklerini ön plana çıkarmış olacağız."

Kaynak: AA