Malatya'da ayağını çapa makinesine kaptıran genç öldü
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.
18.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:18
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.
Yaka Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde çalışan Y.A. (15), ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Ağır yaralanan genç, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA