Malatya'da av yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yapıldı
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Malatya'da av yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yapıldı

Malatya'da av yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da jandarma balık avı yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yaptı.

Malatya'da jandarma balık avı yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nün Adaören Mahallesi mevkisinde yaptıkları denetimlerde balık avı yasağını ihlal eden 4 kişiyi belirledi.

Ekipler, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan M.F.P, K.D, M.S. ve K.A'ya toplam 2 bin 180 lira idari para cezası vererek, 8 oltaya el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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