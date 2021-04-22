Malatya'da av yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yapıldı

Malatya'da jandarma balık avı yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yaptı.

Malatya'da jandarma balık avı yasağını ihlal eden 4 kişiye işlem yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nün Adaören Mahallesi mevkisinde yaptıkları denetimlerde balık avı yasağını ihlal eden 4 kişiyi belirledi.

Ekipler, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan M.F.P, K.D, M.S. ve K.A'ya toplam 2 bin 180 lira idari para cezası vererek, 8 oltaya el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş