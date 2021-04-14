Malatya'da av tüfeğiyle ateş ettiği akrabasını öldüren zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaşamını yitirdi.
Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada akrabasının av tüfeğiyle ateş ettiği kişi yaşamını yitirdi.
Pütürge ilçesi Tosunlu Mahallesi'nde, M.K. (19) ile akrabası Bilal Karakaş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
M.K'nın av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralanan Bilal Karakaş, 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karakaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlı M.K'yı gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş