Malatya'da Atatürk'ü Anma programı düzenlendi

10.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:27

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıl dönümünde Malatya'da düzenlenen törenle anıldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönü dolayısıyla, Malatya'da Atatürk Anıtı'nın önünde tören düzenlendi. Törende ilk olarak Vali Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.



Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan 2 dakikalık siren sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende Vali Aydın Baruş Anıt Defterini imzaladı. Baruş, deftere "Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de, Türk Milleti olarak hüznümüzü kalbimize gömüyor, hedef olarak gösterdiğiniz uygarlık yolunda emin adımlarla yürümeye, binbir meşakkatle kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete yediden yetmişe elbirliğiyle sahip çıkarak ülkemizi yüceltmek için çalışmaya söz veriyoruz. Zat-ı Alinizi, Kahraman Silah Arkadaşlarınızı, bedenini ve kanını Vatan toprağına feda eden Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız Şanlı Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini yazdı.



Anıt önündeki tören sonrası programa katılanlar Atatürk Evi Müzesini ziyaret etti. Anma programına vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. - MALATYA

Kaynak: İHA