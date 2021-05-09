Malatya'da Atabey İskelesindeki feribotlar bakıma alındı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Battalgazi Atabey Feribot İskelesinde bulunan feribotlar, karaya alınarak bakım çalışmaları yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Battalgazi Atabey Feribot İskelesinde bulunan feribotlar, karaya alınarak bakım çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmalarla birlikte feribotların güvenli ve konforlu bir şekilde hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Battalgazi Atabey İskelesi alanında 15 bin m2 yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi olmak üzere 40 bin m2 düzenleme yapıldı. Alan içerisinde yolcu bekleme salonunun yanı sıra vatandaşların dinlenebileceği ve vakitlerini geçireceği alanlar oluşturularak 39 kamelya, 39 barbekü, 20 bank, 5 çeşme, Çocuk Parkı ve yürüyüş alanları yapıldı. Ayrıca alanda 5 bin m2 kilit taşı uygulamasıyla birlikte 8 km asfalt çalışması da gerçekleştirildi.

Battalgazi Atabey Feribot iskelesinde yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, muhtarlar ve ilgili müellif firma yetkilileri eşlik etti.

Çalışmaları yapan ilgili müellif firma yetkilisi Alper Ergün yapılan çalışmalarla ilgili olarak verdiği bilgilerde, "Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Arslantepe Feribotumuzu yaklaşık 8 gün önce karaya aldık. Deniz kurallarına göre olması gereken ve 5 yıllık süre için bakımını yapmak amacıyla feribotumuzu karaya aldıktan sonra 500 bar su ile yıkadık. Akabinde kum raspasıyla sildik. Yine denizcilik kuralları gereği iki kat epoksi astarımızı attık. Çalışmalarımızın tamamlanması sonrasında feribotumuzu su ile buluşturacağız" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma Hizmetleri Daire Başkanı Abdullah Adanur ise, "İstanbul Limanları Başkanlığının talimatıyla ve kontrolüyle 5 yılda bir yapılması gereken bakımların yapılması için feribotumuzu karaya çıkardık. Malatya ve Baskil arasında vatandaşlarımıza hizmet veren iki adet feribotumuz bulunmakta. Feribotlarımız 360 ton ağırlığında, 17 m genişliğinde, 35 m uzunluğunda. Feribotlarımızdan biri 65 diğeri ise 105 yolcu kapasiteli. İkisinin de 35 araç kapasitesi bulunmakta. Yolcularımızın ve taşıtlarımızın konforu için bakımlarımızı yapıyoruz" dedi.

Kadıçayırı Mahalle Muhtarı Alattin Eren'de, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günlük, aylık, yıllık bakımların yanı sıra mutat olarak 5 yılda bir genel bakım ve onarım çalışmalarının feribotlarda yapıldığını söyledi.

Gürkan, " İskelemizde 3 adet gemimiz bulunuyor. Bunların ikisi feribot diğeri de yolcu gemisi. Feribotlarımızdan biri Battalgazi diğer Arslantepe Feribotu. Feribotlarımızın teknik bakımları ve bakımlarıyla ilgili mutat anlamda 5 yılda bir yapılan bakımların İstanbul Limanlar Müdürlüğünün kontrol ve nezaretinde yapılmış olması önemli. 2002 yılında meydana gelen feribot kazasında 13 vatandaşımız hayatını kaybetmişti ve iki vatandaşımızın da cesedine ulaşamamıştık. Biz gerek Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde iskelede bulunan araçların seyrü seferleri noktasında ve teknik bakımlarının takibi noktasında o dönemde de çok sıkı takip içerisindeydik. Bu dönemde yine bize ait olan feribotların ve diğer özel olanların bakım, onarım ve kontrollerinin yapılması noktasında ilgili arkadaşlarımız yoğun gayret sarf ediyorlar. Yaptığımız bakımlar mutat olarak 5 yıllık bakım, yıllık bakım, aylık ve günlük bakım şeklinde yapılıyor ve ilgili daire başkanlığımızın teknik elamanları tarafından kontrol edilerek yapılıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı