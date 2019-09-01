Malatya'da asfalt çalışması

01.09.2019 15:00

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, içme suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent genelinde yapılan asfaltlama çalışmalarını incelediklerini ve vatandaşlarla görüştüklerini belirtti.

Malatya genelinde asfaltsız hiçbir bölge kalmayacağını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Çalışmalara başlandı. Bütün ilçelerimizde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçelerdeki bazı mahallelerimizde asfaltın yanı sıra Valiliğimizle yürüttüğümüz proje kapsamında kilit taşı döşeme çalışmaları da devam ediyor. Bunun yanında grup yolları ile ana yolların asfaltı yapılıyor. Ekiplerimiz, verdiğimiz talimatlar doğrultusunda çalışmalarını büyük bir hızla ve titizlikle yürütüyor."

Kaynak: AA