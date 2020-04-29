Malatya'da asayiş uygulamasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Malatya'da asayiş uygulamasında 770 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.
29.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:59
Malatya'da asayiş uygulamasında 770 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca neticesinde yakalanan araç içerisindeki 3 şüpheliden 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık, darp ve yaralama olaylarına karışan 3 şüpheli de yakalandı.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız 2 tabanca, 3 şarjör 39 fişek ve 3 pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA