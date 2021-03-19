Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
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Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

19.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:00
Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 31 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile 3 av tüfeği, 75 uyuşturucu hap ile 40 fişek ele geçirildi.

Öte yandan, bir iş yeri ile dernek lokalinde kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye cezai işlem yapıldı, işletme sahipleri Ö.P, ile Y.T'ye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı.

Kumar parası olarak değerlendirilen 500 lira ise muhafaza altına alındı.

Ayrıca, Bentbaşı ile Yakınca Mahallerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen S.G. ile S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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