Malatya'da asayiş uygulaması
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Malatya'da asayiş uygulaması

25.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:54
Malatya'da asayiş uygulaması

Malatya'da asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada 8.50 gram esrar, 9.95 gram sentetik uyuşturucu ile 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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