Malatya'da asayiş uygulaması Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki uygulamalarda aranan şahıs, silah, kesici alet ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki motosiklet çalınması iddiasıyla harekete geçti. Ekipler, 15 farklı iş yerinden 72 saatlik güvenlik kamera görüntüleri izleyerek 2 şüphelinin kimliğini tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş ekipleri, kent genelinde yapılan uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1115 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise bir adresten hırsızlık yapıldığı iddiasıyla harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 1 şüpheli tespit edilirken çalınan 3500 lira ve 3 altın yüzük ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise 4 silah, 33 mermi ve 2 kesici alet yakalandı.

Öte yandan kent genelinde yapılan uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası ve haklarında arama kaydı bulunan 41 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA