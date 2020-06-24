Malatya'da asayiş uygulaması
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Malatya'da asayiş uygulaması

Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da asayiş uygulaması
24.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:59

Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte yapılan asayiş denetimlerinde 1137 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 8.47 gram narkotik madde, ruhsatsız 3'er adet tabanca ve av tüfeği ile 4 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ayrıca hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, yaralama ile tehdit gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 20 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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