Malatya'da asayiş uygulaması Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan şüpheliler yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan şüpheliler yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekipler, kent genelinde yapılan uygulamada, çeşitli suçlara karışan ve araması bulunan 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 12 şüphelide 2'si tutuklandı.

Uygulamada, ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 20 tabanca mermisi ile 15 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 9.64 gram narkotik madde, 2 çalıntı motosiklet ve 5 kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan Ahlak Büro Amirliği ekipleri de kentte fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere 17 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA