Malatya'da asayiş uygulaması
Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
31.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:39
Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin huzuru ve güvenliğinin tesisi için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, 57,38 gram narkotik madde, 26 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, ruhsatsız 2 tabanca, 5 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 15 mermi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: AA