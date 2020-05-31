Malatya'da asayiş uygulaması Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Malatya'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin huzuru ve güvenliğinin tesisi için asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, 57,38 gram narkotik madde, 26 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, ruhsatsız 2 tabanca, 5 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 15 mermi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: AA