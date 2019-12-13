Malatya'da asayiş uygulaması
Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaptığı uygulamada incelediği bir motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.
Ekipler, motosiklete el koyarak sahibi Y.B'ye teslim etti.
Öte yandan, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçundan aranması bulunan T.D. isimli şüpheli yakalandı.