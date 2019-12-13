Malatya'da asayiş uygulaması

13.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:54

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yaptığı uygulamada incelediği bir motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, motosiklete el koyarak sahibi Y.B'ye teslim etti.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçundan aranması bulunan T.D. isimli şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA