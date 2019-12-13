Malatya'da asayiş uygulaması
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Malatya'da asayiş uygulaması

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

13.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:54
Malatya'da asayiş uygulaması

'da ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yeşilyurt ilçesi 'nde yaptığı uygulamada incelediği bir motosikletin çalıntı olduğunu belirledi.

Ekipler, motosiklete el koyarak sahibi Y.B'ye teslim etti.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçundan aranması bulunan T.D. isimli şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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