Malatya'da asayiş uygulamaları

16.08.2019 17:11

Malatya'da Kurban Bayramı sürecince genel güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilini kapsayacak şekilde 9-15 Ağustos tarihlerinde asayiş ve trafik şube müdürlüklerinin genel güvenlik önlemlerine ek olarak gerekli tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Bayram süresince asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında 943 genel hizmet personeli, 1 hava aracı, 2 dedektör köpek, 54 trafik denetleme ekibi ve bin 352 trafik personeli görev aldı.

Denetimlerde 15 bin 551 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı, 30 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Ekipler, bin 827 aracı kontrol ederek, 65 araca 20 bin 895 lira idari para cezası kesti, 4 araç trafikten men edildi.

Kontrollerde 6,7 gram esrar, 0,1 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 2 tabanca, tabancalara ait 19 fişek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA