Malatya'da asayiş
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Malatya'da asayiş

17.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:00
Malatya'da asayiş

Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce bir adrese yapılan aramada, 154 adet yeşil recçeteye tabi hap, 28 gram esrar, 15,5 gram sentetik uyuşturucu ile 1'er adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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