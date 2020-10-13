Malatya'da asayiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da asayiş

13.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:27
Malatya'da asayiş

Malatya'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde A.K. simli şüphelinin üzerinden 5 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler, Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde S.Ö'nün üzerinden 1 havalı tüfek ele geçirdi.

Hırsızlık suçundan aranan İ.H. ise hayvan pazarı civarında yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Vladimir Putin Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Türkan Şoray Soner Sarıkabadayı
Spor Falcao Ozan Tufan Ozan Kabak Mbaye Diagne Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Türk Alkol İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'da asayiş - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 14:04:14. #1.15#
title