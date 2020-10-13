Malatya'da asayiş
13.10.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:27
Malatya'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde A.K. simli şüphelinin üzerinden 5 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler, Uçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde S.Ö'nün üzerinden 1 havalı tüfek ele geçirdi.
Hırsızlık suçundan aranan İ.H. ise hayvan pazarı civarında yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine