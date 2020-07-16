Malatya'da asayiş Malatya'da asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki uygulamalarda silah, kesici alet ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, bir ruhsatsız tabanca ve 2 mermi, 518 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 0,29 miligram metamfetamin maddesi ile bir kesici delici alet ele geçirdi.

Olaylarla ilgili şüphelilere işlem yapıldı.

Kaynak: AA