Malatya'da asayiş

27.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:46

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıs ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekipler, kent merkezinde meydana gelen "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" olayına ilişkin 3 şüpheliyi, olayda kullanılan ruhsatsız av tüfeğiyle yakaladı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Pençe" timleri ise Selçuklu Mahallesi'nde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği M.A'nın Genel Bilgi Tarama sorgusunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçundan arandığı tespit edildi. Ekipler, şüpheli M.A'yı gözaltına aldı.

Akpınar Meydanı'nda yapılan uygulamada ise durumundan şüphelenilen M.Ö'nün Genel Bilgi Tarama sorgusunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığını tespit etti. Ekipler, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Polis ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde yapılan uygulamada da durumundan şüphelendiği H.B'nin üzerinde yaptığı aramada kuru sıkı silah ve şarjör ele geçirdi.

Kaynak: AA