Malatya'da Asayiş
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir şahıs gözaltına alındı.
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir şahıs gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca 5-12 Eylül'de meydana gelen kaçakçılık olaylarında Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen bir Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir şüphelinin evinde yapılan aramada 49 kitap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik uygulamaları kapsamında da 15 bin 472 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde aranan 20 şahıs yakalandı.
Jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde ise 5 bin 28 araç kontrol edilerek, trafik kurallarına uymayan 230 araç sürücüsüne ceza kesildi. 68 araç da trafikten men edildi.