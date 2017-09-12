Malatya'da Asayiş

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan bir şahıs gözaltına alındı.



Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca 5-12 Eylül'de meydana gelen kaçakçılık olaylarında Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen bir Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



FETÖ/PDY Terör suçları kapsamında ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir şüphelinin evinde yapılan aramada 49 kitap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 sim kart ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.



Güvenlik uygulamaları kapsamında da 15 bin 472 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde aranan 20 şahıs yakalandı.



Jandarma trafik timleri tarafından yapılan denetimlerde ise 5 bin 28 araç kontrol edilerek, trafik kurallarına uymayan 230 araç sürücüsüne ceza kesildi. 68 araç da trafikten men edildi.