Arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
22.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:57
Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Malatya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, K.Y, M.Y, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu, G.Y. ise darp neticesinde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş