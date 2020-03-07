Malatya'da aranan şahıslara yönelik operasyon

07.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:02

Malatya'da, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak kentte operasyonlar düzenlendi.

Hırsızlık, basit yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapmak, dolandırıcılık, silahla tehdit, çek kanununa muhalefet, nafaka hükümlerine uymama, mala zarar verme, borcunu ödeme şartını ihlal, ailenin korunması kanununa muhalefet, cinsel saldırı, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ile başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma gibi suçlardan haklarında yakalama emri verilen şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla kent merkezinde de çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Toplam 29 ekip ve 87 personelin katıldığı operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 14'ü mahkemece tutuklandı, 15'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA