Malatya'da aranan iki hükümlü yakalandı
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Malatya'da aranan iki hükümlü yakalandı

Malatya'da kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, polis tarafından yakalandı.

12.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:10
Malatya'da aranan iki hükümlü yakalandı

'da kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.A. ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası olan E.A'yı yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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