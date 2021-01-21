Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

21.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:30
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında şüpheli Malatya'da gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında şüpheli Malatya'da gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki evinde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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