Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
21.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:30
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında şüpheli Malatya'da gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında şüpheli Malatya'da gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki evinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik