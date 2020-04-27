Malatya'da, aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yakalama kararı bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
27.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:10
MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yakalama kararı bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan kişinin Akçadağ'da bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen baskında gizlendiği evde yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: DHA