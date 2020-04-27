Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan şüphelinin, Akçadağ ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA