Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.
27.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:50
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da saklandığı evde yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan ve daha önce örgüte ait okullarda öğretmenlik yapan şüphelinin, Akçadağ ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA