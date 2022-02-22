Malatya'da aranan 91 şüpheli yakalandı - Haberler
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Malatya'da aranan 91 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da aranan 91 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 91 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Haberler

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