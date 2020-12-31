Malatya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

31.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:10
Malatya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan araması bulunan 9 şüpheli yakalandı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 kişiye ise işlem yapıldı.

Malatya'da çeşitli suçlardan araması bulunan 9 şüpheli yakalandı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 kişiye ise işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 916 kişinin genel bilgi tarama sorgusu yapıldı, 740 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan araması bulunan 8 şupheli ile yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı. Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 kişiye ise işlem yapıldı.

Denetimde, 182 uyuşturucu hap, 0,19 gram metamfetamin ile 0,90 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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