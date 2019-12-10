Malatya'da aranan 7 kişi yakalandı
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Malatya'da aranan 7 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:52
Malatya'da aranan 7 kişi yakalandı

'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin de bulunduğu 7 kişi yakalandı.

Zanlılar adliyeye sevk edilirken, A.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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