Malatya'da aranan 7 kişi yakalandı
Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, aralarında "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T'nin de bulunduğu 7 kişi yakalandı.
Zanlılar adliyeye sevk edilirken, A.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.