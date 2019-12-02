Malatya'da aranan 63 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 63 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

02.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:58
Malatya'da aranan 63 şüpheli yakalandı

'da çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım-2 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 63 şüpheliyi gözaltına aldı.


Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA
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